Wrak van Titanic is voortaan beschermd

Groot-Brittannië en de Verenigde Staten hebben afspraken gemaakt ter bescherming van het wrak van de Titanic, zodat nieuwsgierigen, schatjagers of plunderaars op afstand worden houden. Expedities naar het wrak zouden namelijk schadelijk zijn voor wat er nog van over is. De Britse minister van Maritieme Zaken, Nusrat Ghani, zei dat met het verdrag “het historische schip en zijn opvarenden worden gerespecteerd”.