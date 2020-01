Zwitserland verkozen tot beste land ter wereld

Plannen om te emigreren? Dan trek je het best naar Zwitserland, zo blijkt uit het jaarlijkse rapport van de U.S. News & World Report, BAV Group en Wharton School of Business in Pennsylvania.

Voor dit rapport werden 73 landen aan een grondige analyse onderworpen. Die gebeurde op basis van gegevens, verzameld uit een eigen onderzoek waaraan meer dan 20.000 bedrijfsleiders, hoger opgeleide personen en gewone burgers meewerkten. Er werd onder meer gekeken hoe alle landen ervoor staan op militair vlak, wat hun economische invloed is, hoe het gesteld is met de algemene levenskwaliteit en het niveau van het onderwijs.

Daaruit blijkt dat Zwitserland uitstekend scoort in elk segment. Uitblinken doet het in de geleverde inspanningen in strijd tegen de klimaatopwarming. Het land, op een zestal uur rijden vanuit Brussel, is een van de meest milieuvriendelijke naast Zweden.

België niet, Nederland wel

De andere landen in de top drie van de algemene ranglijst liggen iets verder van huis. Canada, de nieuwe deeltijdse thuisbasis van prins Harry en Meghan Markle, palmt nummer twee in. Japan staat op nummer drie. De top vijf wordt gesloten door respectievelijk Duitsland en Australië. België komt niet voor in de top tien. Onze noorderburen halen de selectie wel en prijken op een negende plaats.

In de categorie ‘beste land om te wonen’, die louter focust op levenskwaliteit’, springt Canada eruit , gevolgd door Denemarken en Zweden. Vrouwen staan er het best voor in Denemarken, Zweden en Nederland. Bekijk hier de volledige lijst en alle subcategorieën van het rapport.

De algemene top tien

1. Zwitserland

2. Canada

3. Japan

4. Duitsland

5. Australië

6. Verenigd Koninkrijk

7. Verenigde Staten

8. Zweden

9. Nederland

10. Noorwegen