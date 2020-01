Nadat meisje (7) dood werd aangetroffen: buren vroegen zich af of mama nog wel voor haar kind kon zorgen

Het is nog altijd niet duidelijk hoe de zevenjarige Meriam uit Sint-Jans-Molenbeek is gestorven en wat de rol van haar mama was. Een autopsie moet dinsdag meer duidelijkheid brengen. Haar mama is maandag opgepakt, maar ze geeft een verwarde indruk. Buren zeggen intussen dat ze zich al langer vragen stelden over haar moederrol. Het kind ging vaak zonder eten naar school, de politie vond bij een huiszoeking een lege koelkast.