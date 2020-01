Team Sjiek is op zoek naar nieuwe kandidaten voor de voor & na-rubriek. Je krijgt een nieuwe coupe, make-uptips en stylingadvies, en een leuke fotoshoot erbovenop. Het resultaat zal te zien zijn in ons weekendmagazine. Zin in een unieke belevenis, of heb je vrienden of vriendinnen die zo’n verwendagje verdienen? Stel je dan kandidaat met een mailtje naar sjiekoproep@hbvl.be. Wij zijn er klaar voor! Wie durft?