Mathieu Van der Poel mag ook starten in Luik-Bastenaken-Luik en Waalse Pijl, vrouwen op televisie

Organisator ASO heeft de wild cards bekendgemaakt voor Luik-Bastenaken-Luik en de Waalse Pijl. Alpecin-Fenix is twee keer van de partij, al is het niet zeker of Mathieu van der Poel er effectief aan de start zal staan.

Naast de negentien teams van de World Tour kregen ook Circus - Wanty Gobert en Total Direct Energie startrecht op basis van hun prestaties vorig jaar in de Europe Tour. Verder deelde ASO nog vier wild cards uit aan respectievelijk Alpecin - Fenix, Sport Vlaanderen - Baloise, Arkéa - Samsic en Wallonie Bruxelles.

Voor Van der Poel is het uiteraard goed nieuws: hij had al aangegeven graag de Waalse Pijl te willen rijden en wordt nu op zijn wenken bediend. Of hij zijn titel in de Amstel Gold Race zal verdedigen, is nog niet duidelijk. Ook voor zijn andere doelen Strade Bianche, Milaan-Sanremo, Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix heeft zijn werkgever een uitnodiging ontvangen, tussenin rijdt de Nederlander ook de Ronde van Catalonië.

ASO gaf ook het parcours vrij van de twee Ardennen-klassiekers: de Muur van Hoei en de Boulevard d’Avroy in Luik blijven dienst doen als aankomstplaats. Toch zijn er enkele wijzigingen. In Luik-Bastenaken-Luik voor mannen zitten dit jaar elf beklimmingen, waarvan de côte de la Roche-aux-Faucons de laatste is. De vrouwen passeren voor het eerst via de Haute-Levée in Stavelot.

Alaphilippe en Fuglsang in Hoei. Straks Van der Poel? Foto: GMAX AGENCY

De finale van de Waalse Pijl ondergaat ook een kleine facelift. De Côte du chemin des Gueuses (1,8 kilometer aan 6,5%) vervangt de Côte de Cherave in de plaatselijke ronde rondom Hoei.

In de margen van de voorstelling maakte de Franstalige zender RTBF ook bekend dat zowel Luik-Bastenaken-Luik als de Waalse Pijl voor vrouwen rechtstreeks te volgen zullen zijn.