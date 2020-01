“Verdenking tegen verdachten in zaak rond Nederlands ‘spookgezin’ alleen maar zwaarder geworden”

In de zaak van het ondergedoken gezin in de Nederlandse gemeente Ruinerwold is de verdenking tegen de twee verdachten de afgelopen maanden alleen maar zwaarder geworden. Dat is een van de conclusies die het Nederlands Openbaar Ministerie trekt op basis van het onderzoek. De bevindingen van het parket werden dinsdag duidelijk in de rechtbank in Assen, waar de eerste openbare zitting in de strafzaak tegen de verdachten Gerrit Jan van D. en Joseph B plaatsvond. Het OM wil dat beiden in voorarrest blijven.