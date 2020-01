Op het assisenproces over de dood van Tine Nys getuigen dinsdag de familieleden van de vrouw die in 2010 voor euthanasie koos. “Mijn zus was diep ongelukkig”, verklaarde Sophie Nys. “Ik heb de zelfmoordpogingen meegemaakt, en bij de meeste opnames ben ik haar ook gaan bezoeken.”