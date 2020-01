Hasselt -

Wim Beckers en Peter Thielemans, sinds 8 jaar de uitbaters van het bekende ‘rock & metal’-café ‘De Witte Non’ in Hasselt, hebben op sociale media bekendgemaakt dat hun zaak over te nemen is. “We willen de fakkel doorgeven”, klinkt het. “Maar voorlopig blijven we gewoon open. We hopen alleszins dat er jonge kandidaten op af komen, zodat De Witte Non gewoon verder kan bestaan.”