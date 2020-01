Model Ashley Graham bevallen van eerste kindje

Het Amerikaanse model met maatje meer Ashley Graham is voor het eerst mama geworden. De 32-jarige brunette maakte het nieuws zelf bekend via Instagram.

Ashley Graham, die een veelgevraagd model is bij de grote modehuizen, meldde afgelopen weekend dat zij en haar man, Justin Ervin, hun zoontje in hun armen mochten sluiten. Die aankondiging was heel formeel. “Om 18 uur op zaterdag zijn onze leven voorgoed veranderd. Bedankt voor alle liefde en steun tijdens deze fantastische tijd”, schreef ze in witte letters tegen een zwarte achtergrond.

Meer info over het jongetje, zoals zijn gewicht of naam, werd nog niet prijsgegeven. Graham kwam tijdens haar zwangerschap vaak in de media. Zo sierde ze in december nog de cover van Vogue met haar bolle buik. In een reeks naakte selfies, toonde ze ook eerlijk de striemen die haar zwangerschap teweegbracht.