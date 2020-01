Uitgelegd: de nieuwe mysterieuze longziekte

Het mysterieuze, nieuwe coronavirus breidt zich uit in China. De voorbije dagen zijn voor het eerst patiënten met longontstekingen te wijten aan dat virus opgedoken in Peking en Shenzhen, nabij Hongkong. Het hart van de uitbraak is Wuhan, een miljoenenstad in de Chinese provincie Hubei, meer in het binnenland. Onder bezoekers van een markt in ­Wuhan, waar levende dieren werden verhandeld, doken de eerste gevallen op.