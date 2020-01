Russische voetbalsterren krijgen nieuwe kans na gevangenisstraf voor uit de hand gelopen caféruzie en racisme

De 48-voudige Russische international Alexander Kokorin wordt door zijn club Zenit Sint-Petersburg tot het einde van het seizoen uitgeleend aan reeksgenoot FK Sochi, zo maakten beide clubs dinsdag bekend.

De 28-jarige Kokorin kan zo wat matchritme opdoen, want zijn laatste competitiewedstrijd speelde hij op 7 oktober 2018 tegen FK Krasnodar. Nadien draaide de spits voor bijna een jaar de gevangenis in.

Kokorin en toenmalig Krasnodar-middenvelder en 15-voudig international Mamaev sloegen in oktober 2018 bij een uit de hand gelopen caféruzie een hoge functionaris van het Russisch ministerie van Handel met een stoel in het gezicht. Daarna volgde nog een handgemeen met een collega van het slachtoffer, Denis Pak. Beide voetballers slingerden de man, die van Koreaanse origine is, ook talrijke racistische verwensingen naar het hoofd. Enkele minuten eerder waren de twee voetballers op straat al slaags geraakt met de chauffeur van een tv-presentatrice. Uit bewakingsbeelden bleek duidelijk dat Kokorin en Mamaev op het moment van de feiten dronken waren.

Bir taksici ile iki bakanlık görevlisine saldıran Rus futbolcular Alexander Kokorin ve Pavel Mamaev çıktıkları mahkemede iki ay hapis cezasına çarptırıldı pic.twitter.com/fZjOpYhANY — 32.Gün (@32gunTV) October 12, 2018

In mei vorig jaar kreeg Mamaev zeventien maanden effectieve gevangenisstraf, Kokorin achttien maanden. Medio september werden ze vervroegd vrijgelaten. Kokorin kreeg van Zenit een nieuwe kans, Mamaev vond onderdak bij FK Rostov.

