Bikinimodel toont dat je in 5 uur van “om op te eten” naar “6 maanden zwanger” kunt gaan

Het Australische bikinimodel Karina Irby (29) neemt zichzelf - en bij uitbreiding alle modellen - niet even ernstig. Irby kreeg vorig jaar nog veel lof omdat ze tien kilo was bijgekomen en zich “beter dan ooit” voelde. Nu postte ze een foto om te bewijzen “hoe het lichaam” werkt en dat je niet altijd streng voor jezelf moet zijn. “Aan het begin van de avond zie ik er uit om op te eten”, deelt Irby met haar een miljoen volgers op Instagram. “Vijf uur later lijk ik zes maanden zwanger.” Maar ze legt ook meteen uit hoe dat komt.