Al even gescheiden, maar Brad Pitt en Angelina Jolie maken wel samen champagne

Aan hun huwelijk kwam al in 2016 een einde, maar vandaag maken Brad Pitt en Angelina nog steeds roséwijn. Meer nog, hun wijnhuis Miraval gaat nu ook champagne produceren.

Miraval heeft aangekondigd dat het een champagne zal uitbrengen. Opvallend, want het wijndomein ligt in de Provence en helemaal niet in de Champagnestreek. “We zijn al drie à vier jaar aan dit project aan het werken. Onze champagne combineert de kennis uit de Provence met het traditionele productieproces uit de Champagnestreek”, vertelt Marc Perrin, die met zijn familie het wijndomein beheert.

Voor alle duidelijkheid: champagne is een beschermd product en dus zal die van Miraval ook effectief in die streek gemaakt worden. “We werken samen met Rodolphe Péters, een van de bekendste champagnemakers. We worden daarmee ook het eerste champagnemerk dat alleen rosé champagne aanbiedt en we willen de kwaliteit ervan een duwtje in de rug geven”, zegt Perrin nog.

Investering voor kinderen

Het acteurskoppel kocht in 2008 het wijndomein Chateau Miraval, goed voor een kasteel met 35 kamers en talloze wijnranken. Het kreeg een bijzondere plaats in hun hart en de twee stapten er in 2014 met elkaar in het huwelijksbootje in een intieme ceremonie in aanwezigheid van hun zes kinderen. Ook hun vakanties brachten ze vaak samen door in de Provence. Pitt en Jolie zouden Miraval samen gehouden hebben “als investering voor hun kinderen”.