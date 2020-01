De Dienst Vreemdelingenzaken moest in 2018 een pak meer visums automatisch uitreiken in het kader van gezinshereniging, omdat de aanvraag niet op tijd werd onderzocht. Dat blijkt uit een analyse van het Rekenhof, dat spreekt van een situatie “die zorgwekkend zou kunnen zijn”.

Vreemdelingen die in ons land verblijven en nog familieleden hebben in het land van herkomst, kunnen die via gezinshereniging – onder bepaalde voorwaarden – ook hierheen halen. De aanvrager heeft daarvoor ...