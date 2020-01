Paris Hilton: “Ik spéélde dat ik een dom blondje was”

Paris Hilton is niet het blonde leeghoofd dat de wereld in haar ziet. Dat zegt… Paris Hilton zelf. In de serie over haar leven speelde ze “een typetje”, zegt ze in People.

The Simple Life, zo heette de realityserie die van 2003 tot 2007 liep en waar Paris Hilton de grote ster was. De steenrijke erfgename van de hoteliersfamilie toonde samen met Nicole Richie hoe een leven zonder luxe er voor hen uit zou zien. Met twaalf stielen en dertien ongelukken tot gevolg. Blond, blonder, blondst en dom, dommer, domst: dat was de conclusie van de meeste kijkers.

Uit The Simple Life. Foto: Photo News

Ze speelde het maar, zegt ze nu. Ze deed alsof ze een verwende, warrige erfgename was. “Ik wist wat ik aan het doen was, maar de wereld wist dat niet”, vertelt Paris Hilton nu in een openhartig interview met het Amerikaanse tijdschrift People. “Het was een beetje frustrerend om op die manier over te komen op de mensen, omdat dat helemaal niet is wie ik ben. Maar het was zo een geweldige en onderhoudende serie dat ik erover bleef denken als vermaak.”

De gemene grapjes doen haar nog steeds pijn, zegt ze. “Ik ben sindsdien gegroeid als persoon, maar ik word nog altijd veroordeeld. Er zijn zo veel misverstanden, gebaseerd op een personage dat ik zelf heb uitgevonden.”

“Ik vond het destijds wel leuk, ik was mee met het grapje. Maar mensen dachten dat ik echt zo was, en daardoor was het soms wel vervelend dat ze ervan uitgingen dat ik echt die blonde leeghoofd was die ik speelde in de serie.”

Al heeft ze er tegelijk ook wel geld mee verdiend. “Ik heb van mezelf een enorm merk gemaakt en dat spijt me niet.”

Paris Hilton bij de voorstelling van haar nieuwe documentaire. Foto: Willy Sanjuan/Invision/AP

In This Is Paris, een documentaire die in mei op YouTube wordt vertoond, toont ze binnenkort opnieuw een inzage in haar leven, maar dit keer met de échte Paris Hilton in de hoofdrol. in een veel ernstigere versie, dus. “Ik vind het leuk dat ik kan bewijzen dat ze mis zijn als mensen me in het echt ontmoeten. Ik heb eigenlijk een volledig nieuwe generatie mensen gecreëerd.”