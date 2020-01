Lezing over dementie door Kasper Borremans

Heusden

Heusden-Zolder - Dementie is geen klein probleem. In België hebben 200.000 mensen dementie. Kasper Borremans is 32 jaar. Geboren en getogen in Leopoldsburg. Hij is master in de communicatiewetenschappen en ook master in de fylosofie.

Momenteel doctoreert hij aan de faculteit sociale wetenschappen te Leuven. Als communicatiewetenschapper is Kasper gaan zoeken naar methodes om communicatie met mensen met dementie te verbeteren. Kasper geeft een interactieve lezing over dementie. De boeken die hij ondertussen schreef zijn "Wat Alz" en "Geheugenpaleis". Daarnaast ontwikkelde hij een speldoos : "Spel van verbeelding".