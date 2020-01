DNA ontrafeld door prof. Stein Aerts

Heusden-Zolder - In het senioren- en dienstencentrum De Zandloper i.s.m. Neos Heusden-Zolder had een lezing plaats van professor Stein Aerts, bio-informaticus aan de KU Leuven, over zijn onderzoek naar de werking en de geheimen van het menselijk genoom.

Voor een volle zaal kon de professor zijn lezing openen. Samen met onderzoekers van de KU Leuven is hij er in geslaagd een 'cel atlas' te ontwikkelen die meer inzicht biedt in hoe het brein werkt, dit zou op termijn helpen nuttige informatie over menselijke cellen te krijgen. Het ultieme doel van het onderzoek is de moleculaire status van alle cellen op te volgen en zo de problemen vroeg te kunnen ontdekken en behandelingen op maat te voorzien.