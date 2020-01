Nieuwjaarsdrink in Kruisvijverstraat

Heusden

Heusden-Zolder - Ook dit jaar hadden ze in de Kruisvijverstraat niks aan het toeval overgelaten. Twee mannen hebben een eigen bier, met de naam Loderic, gebrouwen voor deze burendrink. Dit viel duidelijk zeer goed in de smaak.

Aan het buffet kon je de geur van gebakken spek, dampende soep of chocomelk opsnuiven. Een goed verwarmde tent deed je niet beseffen dat er buiten een lichte vrieskou heerste. Alleen als je even naar buiten moest naar een geïmproviseerd toilet voelde je de vrieskou, maar dat was maar eventjes. Een goed georganiseerde nieuwjaarsdrink waar ook werkelijk niks aan het toeval werd overgelaten. Op naar volgend jaar, zeker weten. Wie gaat er nu niet in een gezellige buurt foto's maken!!! Ik alvast wel. Met veel dank aan Joseph Bams voor deze info en foto's