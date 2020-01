Zolder

Heusden-Zolder - Zaterdagavond hielden de Verenigde Handelaars van Zolder (VHZ) hun nieuwjaarsreceptie.

De Verenigde Handelaars in Zolder hebben meer dan 40 leden en er was dan ook een mooie opkomst. Voorzitter Bruno Dethier was aan zijn bed gekluisterd door ziekte, daarom nam Danny Tielens het van hem over. Daarna ging men over tot de trekking van de winnaar van de eindejaarsactie. De winnaars worden telefonisch verwittigd van hun prijs.