AUSTRALIAN OPEN. Rafael Nadal start als een wervelwind, Maria Sharapova moet meteen inpakken

Rafael Nadal heeft zich dinsdag probleemloos geplaatst voor de tweede ronde van de Australian Open. De Spaanse nummer 1 van de wereld won met 6-2, 6-3 en 6-0 van de Boliviaan Hugo Dellien (ATP 73).

De 33-jarige Nadal speelt in zijn volgende wedstrijd tegen de Argentijn Federico Delbonis (ATP 76) of de Portugees Joao Sousa (ATP 59).

Nadal won de Australian Open al een keer, in 2009. Vorig jaar was hij voor de vierde keer verliezend finalist in Melbourne. Novak Djokovic bleek toen te sterk.

In het vrouwentoernooi werd Maria Sharapova (WTA 145) in de eerste ronde uitgeschakeld. De Russin, die een wildcard kreeg van de organisatie, ging met 6-3 en 6-4 onderuit tegen de Kroatische Donna Vekic (WTA 20).

De 32-jarige Sharapova is een oud-winnares van de Australian Open (in 2008). Ze werd er ook drie keer runner-up. Vorig jaar ging ze er in de achtste finales uit tegen Ashleigh Barty.

Vekic treft in de tweede ronde de Française Alizé Cornet (WTA 61) of de Roemeense qualifier Monica Niculescu (WTA 129).

Karolina Pliskova, het nummer twee van de wereld, kende dinsdag weinig moeite met de Française Kristina Mladenovic (WTA 41). De halvefinaliste van 2019 won met 6-1 en 7-5. In haar volgende wedstrijd speelt de Tsjechische tegen de Duitse Laura Siegemund (WTA 72) of de Amerikaanse wildcard CoCo Vandeweghe (WTA 226).