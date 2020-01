Borrelwandeling naar de Kluis

Bolderberg

Heusden-Zolder - Traditiegetrouw is er ieder jaar de borrelwandeling richting De Kluis. Het weer was uitstekend, niet te koud, een zonnetje dat wat voor verwarming zorgde en zo maakt het dat je veel volk op de been krijgt. Het vertrek was zoals steeds aan het VVV-kantoor in de Vrunstraat van Bolderberg.

Je hebt de mogelijkheid om mee te wandelen in verschillende afstanden. Ook met een gids die op speciale plaatsen halt houdt om even terug te gaan in de geschiedenis. De trekpleister is toch wel boven op de Kluis waar je een mooi uitzicht hebt op het kasteel van de familie de Bellefroid.

Zoals ieder jaar waren er dranktentjes met koffie, glühwein, jenevertjes en ook overheerlijke soep. Het was een drukte van jewelste en er werd stevig getoost op het nieuwe jaar. De borrelwandeling is en blijft een topper en volgend jaar zijn we weer van de partij. Met veel dank aan Joseph Bams voor deze info en foto's