"Een vrouw als racepilote in de F1? Het is iets dichterbij gekomen"

Volgens Jamie Chadwick, de winnares van de W Series, mogen vrouwen eindelijk opnieuw dromen van een racezitje in de koningsklasse van de autosport: de Formule 1.

Jamie Chadwick won vorig jaar het eerste seizoen van de W Series, een raceklasse waaraan alleen maar vrouwen mogen deelnemen. Als winnares kreeg ze ook voor 500 000 dollar aan prijzengeld maar desondanks slaagde ze er niet in om een voldoende groot sponsorbudget rond te krijgen om deel te nemen aan het F3-kampioenschap.

Chadwick zal daardoor opnieuw in de W Series racen en haar titel proberen verdedigen. Tegelijkertijd is ze als ontwikkelingspilote ook verbonden aan het Williams F1 team. Ze zal in de F1-simulator van Williams het nodige testwerk verrichten.

Grote vraag is echter wanneer we voor het eerst sinds Lella Lombardi in 1976 opnieuw een vrouw aan een F1-race zullen zien deelnemen?

"Het is iets realistischer dan een jaar of twee geleden," aldus Chadwick in een interview met 'The Guardian'.

"Wanneer je denk dat je een racepiloot wil worden dan denk je uiteraard ook meteen dat je in de Formule 1 wil racen."

Ferrari liet onlangs zelfs verstaan dat het een vrouw wil opnemen in haar Ferrari Driver Academy. Het leverde het Italiaanse merk felle kritiek op maar er is wel degelijk iets aan het veranderen in de autosportwereld.

De wijziging in de mentaliteit en de groeiende aandacht voor vrouwen in de autosport sterkt de ambitie en het geloof van Chadwick dat ze ooit zelf in de Formule 1 zal geraken.

"Vervolgens zeg je dat je nooit denkt dat het echt gaat gebeuren. Het is nog steeds een beetje 'gek' om te denken dat het op een dag wel mogelijk zal zijn."

"Zelfs nu ik verbonden ben aan het Williams F1 team moet ik me soms in de arm knijpen om te beseffen of dit echt is. Maar het is mijn ultieme doel. Ik maak me echter geen illusies, het zal enorm moeilijk worden om dat te bereiken."

