Prinses An en jeugdkeizer Yanno regeren bij de Slamridders

Berkenbos

Heusden-Zolder - Zondagmorgen om 10u11 vond de ontbijtshow van de Slamridders plaats in Ons Huis. Ook werden prins Benny II en prinses Linda I ontdaan van hun macht en kledij.

Al snel kwam de nieuwe prinses tevoorschijn vanachter het gordijn. Prinses An I wil bijgestaan worden door hofdame Liesbeth. Keizer Roger zal als mentor fungeren en prinses An I en hofdame Liesbeth bijstaan met zijn jarenlange ervaring in het carnavalsleven.

Er waren optredens van Paco Garcia en de Limburgse André Van Duin zorgde dan weer voor de humor. Alles werd mooi aan elkaar gepraat door Jean Paul Klinkers.

De namiddag was dan weer voor de kleine carnavalisten met de Kids Disco Show. Ook de Spekkevrienden kwamen op het podium en deelden veel snoep en knuffels uit.

Dan mocht jeugdprins Yanno II ontdaan worden van zijn macht (scepter) en zijn kledij, zijn tweede jaar als jeugdprins zit erop. En zo verscheen na enige tijd jeugdprins Yanno II die zichzelf opvolgde maar nu de titel van jeugdkeizer Yanno I kreeg. Voor Keizer Yanno I een droom die in vervulling is gegaan.