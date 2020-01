Reddingsactie op strand en in zee in De Panne: 14 vluchtelingen proberen oversteek te maken met bootje

Op het strand en in de zee voor De Panne is sinds 6 uur vanochtend een grote reddingsactie bezig. Nadat 14 vermoedelijke vluchtelingen met een klein bootje de oversteek naar Groot-Brittannië probeerden te maken, wordt gevreesd voor vermisten op zee. Dat bevestigt burgemeester Bram Degrieck. Intussen werden echter verschillende vluchtelingen teruggevonden op het strand, het is niet duidelijk of er nog andere mensen vermist zijn.