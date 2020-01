AUSTRALIAN OPEN. Debutante Greet Minnen stoot door na marathonmatch, vriendin Alison Van Uytvanck uitgeschakeld

Greet Minnen (WTA 119) heeft zich dinsdag geplaatst voor de tweede ronde van de Australian Open, het eerste grandslamtoernooi van het seizoen. Ze haalde het in drie sets van de Wit-Russin Aliaksandra Sasnovich (WTA 94).

De 22-jarige Minnen, die voor het eerst in haar loopbaan de hoofdtabel van een grandslamtoernooi bereikte, versloeg op het hardcourt van Melbourne in de eerste ronde Sasnovich in drie sets: 6-7, 6-4 en 5-7. De partij duurde meer dan 2,5 uur. In de volgende ronde wacht voor Minnen de Kazachse Elena Rybakina (WTA 26).

Minnen plaatste zich als qualifier voor haar eerste hoofdtabel op een Grand Slam. Ze versloeg in de kwalificaties achtereenvolgens de Australische Kaylah Mcphee (WTA 228), de Chinese Fang Ying Xun (WTA 220) en de Oostenrijkse Barbara Haas (WTA 143).

“Dit is een droom”

“Ik ben heel gelukkig. Dit is een droom!”, reageerde Minnen. “Het was een heel lastige wedstrijd waarin ik voor alle punten moest vechten. Het was niet eenvoudig om het juiste ritme te vinden want zij speelde een beetje alles of niets en ze kende veel hoogtes en laagtes. Ik raakte soms wat gefrustreerd maar op de belangrijke momenten, zoals toen ze van 4-1 naar 4-4 terugkeerde in de derde set, ben ik kalm gebleven. Ik werk met een mental coach, Gert-Jan De Muynck, en ik denk dat dit mij veel heeft geholpen want het was spannend tot het einde. Ik heb ook goed opgeslagen en heb geprobeerd veel druk te zetten op haar forehand.”

In de volgende ronde staat Minnen tegenover de Kazachse Elena Rybakina (WTA 26). Die begon overtuigend aan het seizoen met een finale in Shenzhen en een titel in Hobart. “Rybakina, dat wordt een heel moeilijke match”, voorspelt Minnen. “Ze speelt de laatste tijd echt op een wolk. Ik speel ook met vertrouwen maar ik denk dat dit bij haar nog meer het geval is. Maar elke wedstrijd moet worden gespeeld. Ze kent mij niet, dat is misschien een voordeel. Zij is een meisje dat heel goed opslaat en heel agressief is. Op elke bal gaat ze voluit. Maar ik heb niets te verliezen. Ik ga het maximum geven, mijn toernooi is al geslaagd.”

Minnen wordt sinds twee jaar gecoacht door Tom Baeten. De Antwerpenaar, 37, was trots op zijn poulain na de wedstrijd tegen Sasnovich. “Ik ben heel fier op haar. Ik was eigenlijk al heel gelukkig dat ze de hoofdtabel had gehaald. We wisten dat Sasnovich een haalbare kaart was, op voorwaarde dat ze goed zou blijven spelen. En ik moet zeggen dat Greet zich goed aan het tactische plan heeft gehouden. Het doel was agressief te zijn, variatie te brengen en haar aan te vallen op haar zwakste slag, de forehand. Behalve op het einde van de tweede set heeft Greet ook heel goed opgeslagen. In de derde set is ze koelbloedig gebleven en blijven knokken op de belangrijke momenten. Op dat vlak maakte ze de voorbije maanden echt progressie.”

Nu wacht Elena Rybakina. “Het wordt niet eenvoudig. Vorige week won ze in Hobart. Greet heeft dus minder te verliezen. Alison (Van Uytvanck, red) speelde vorig jaar al tegen haar. We kennen haar dus een beetje. Ze heeft een ongelofelijke vooruitgang gemaakt. Ze is heel agressief, slaat goed op, is groot. Greet zal dus heel solide moeten zijn en trachten haar te ontregelen. Maar goed, er is geen stress. Alles wat nog volgt, is bonus.”

Flipkens komt net tekort in eerste ronde

Kirsten Flipkens (WTA 81) is dinsdag uitgeschakeld in de eerste ronde van de Australian Open. Ze verloor na een spannende driesetter van de Tsjechische Karolina Muchova (WTA 22).

Na een gevecht van 2 uur en 26 minuten prijkte de 6-3, 2-6 en 7-6 (10/7) eindstand op het scorebord van court 13. Flipkens redde in de derde set drie matchballen, bij 5-2 en 5-4, maar ging toch onderuit in de beslissende tiebreak.

Voor de 34-jarige Flipkens was het haar twaalfde deelname aan het grandslamtoernooi in Melbourne. Een vierde ronde in 2013 (tegen Maria Sharapova) is haar beste resultaat. Vorig jaar moest de Kempense, net als deze keer, al na een ronde inpakken.

De 23-jarige Muchova, het twintigste reekshoofd, treft in de tweede ronde de Amerikaanse wildcard Catherine Bellis (WTA 600). Die haalde het met 6-0 en 6-2 van de Duitse Tatjana Maria (WTA 87).

Eerder op de dag werd ook Alison Van Uytvanck (WTA 47) gewipt in de eerste ronde. Belgiës nummer 1 Elise Mertens (WTA 17) zou dinsdag nog in actie komen tegen de Montenegrijnse Danka Kovinic (WTA 86), maar die wedstrijd werd verplaatst naar woensdag.

Teleurgestelde Van Uytvanck: “Het was mijn dag niet”

“Het was mijn dag niet, ik ben teleurgesteld.” Dat heeft Alison Van Uytvanck (WTA 47) verklaard nadat ze zich niet kon plaatsen voor de tweede ronde van de Australian Open.

De 25-jarige Van Uytvanck verloor op het hardcourt van Melbourne in de eerste ronde van de Française Fiona Ferro (WTA 63) in twee sets: 6-2, 6-1.

“In het begin had ik wat stress en het was moeilijk om dat los te laten, om op het niveau te komen waarop ik had gehoopt. Fiona Ferro heeft zonder twijfel een van haar beste matchen gespeeld, op een top vijftig niveau”, aldus Van Uytvanck. “Jammer dat het me niet lukte om terug te komen naar 2-2 in de tweede set, want dan weet je het nooit. Ik vind het een moeilijk resultaat.”

“Ik heb niet veel gespeeld en ik voelde dat ik moeite had om op adem te komen na een lange rally. Maar dat is niet de reden waarom ik verloren heb”, aldus de Vlaams-Brabantse. “Het is een Grand Slam, ik wilde het goed doen. Ik voel me in elk geval niet vervloekt. Ik ben maar een mens en er zijn ergere zaken dan een tennismatch verliezen.”

Van Uytvanck komt nog aan zet in het dubbelspel met partner Greet Minnen.