De Antwerpse amateurclubs KFC Duffel en KVV Vosselaar beleven moeilijke tijden. Duffel - tiende in 2B - heeft financiële problemen, Vosselaar - vierde in 2B - kondigde zelfs aan een doorstart te willen nemen in eerste provinciale. Maar wat zijn de mogelijke gevolgen voor de Limburgse clubs?