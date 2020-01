Niet Gianni Vermeersch maar Quinten Hermans is onze zevende landgenoot voor het WK veldrijden in het Zwitserse Dübendorf. “Een logische selectie”, vindt de 24-jarige Looienaar. De statistieken geven het Tormans-speerpunt gelijk. Vijftien keer plaatste Hermans zich dit seizoen voor Vermeersch in de daguitslag.