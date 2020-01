Michiel Pauwels is terug. In het kader van een Erasmusuitwisseling verbleef hij een half jaar in Australië. “Acht maanden heb ik geen wedstrijd meer gespeeld”, rekent de 20-jarige Alkenaar voor. So what? Coach Hermans van Torpedo (1prov.) reserveerde zondag na amper twee trainingen en een halve match bij de invallers al een plaatsje in de dug-out (met een invalbeurt van een kwartier) voor z’n “loopwonder”.