Zonhoven -

Het woonzorgcentrum op de Engstegenseweg in Zonhoven krijgt een volledig nieuw en stervormig gebouw. Het huidige gebouw voldoet niet meer aan de hedendaagse verwachtingen van de bewoners. De kamers zijn bijvoorbeeld te klein. Het oude klooster renoveren zou te duur zijn, en daarom wordt er nu een volledige nieuwbouw gezet. Het gebouw wordt in verschillende fases neergezet, zodat de bewoners in het woonzorgcentrum kunnen blijven tijdens de werken.