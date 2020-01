Lanaken -

Aan de sluis in Neerharen is maandag in de vooravond een auto volledig uitgebrand. De bestuurder had iets verdachts geroken en stapte uit. Het bleek te branden onder de motorkap. Hij verwittigde zelf de brandweer. Toen die aankwamen, sloegen de vlammen al uit het voertuig. De oorzaak van de brand is vermoedelijk een technisch defect. Niemand raakte gewond.