Betrapte de camera hier een overspelige man? “Doe je beter niet in overvol stadion”

Een koppel profiteerde afgelopen weekend van de anonimiteit tussen duizenden voetbalfans tijdens een wedstrijd in Ecuador. Ze hadden er duidelijk niet op gerekend dat de match live werd uitgezonden en dat de kans erin zat dat ze werden gefilmd tijdens het kussen. De beelden van het ongemakkelijk moment nadat ze worden betrapt, gaan als een lopend vuurtje rond op sociale media. “Je partner bedriegen tussen duizenden voetbalfans in een stadion, doe je beter niet”, aldus de Mexicaanse sportkrant Record. “Tenzij je een mooie Barcelona SC-fan in Ecuador bent.”