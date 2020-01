Belgische bakkers zien wekelijks gemiddeld 7 procent van hun productie verloren gaan. Dat blijkt uit een onderzoek van Too Good To Go. Een van de oorzaken is de druk van de consument, die constant verse producten verwacht.

Via de app Too Good To Go kunnen gebruikers onder meer bij restaurants voor een zachte prijs maaltijden afhalen die anders in de vuilnisbak zouden belanden. Ook heel wat bakkers, in Limburg 23, bieden ...