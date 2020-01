Truienaar (31) voor de rechter in grootste kinderpornozaak ooit

Voor de correctionele rechtbank van Dendermonde staan vrijdag vijf mannen, onder wie Truienaar Niels M. (31), terecht in de grootste zaak van kinderporno ooit in ons land. Niels M. wordt verdacht van prostitutie van zijn kinderen, het bezit van kinderporno en mensenhandel.

In Operatie Azraël, de grootste zaak van kinderporno ooit in ons land, staan in totaal vijf mannen terecht: drie Belgen, onder wie Niels M. (31) uit Sint-Truiden, een Nederlander en een Brit. Bij de verdachten ...