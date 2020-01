Nieuwe ploeg, maar zelfde doelen voor Jelle Vanendert: “In topvorm voor Waalse klassiekers”

Na elf seizoenen voor Lotto Soudal gereden te hebben, tekende Jelle Vanendert voor twee seizoenen bij het procontinentale Wallonie-Bruxelles. Bij de voorstelling van zijn nieuwe ploeg, is de 34-jarige Limburger ambitieus: “De Waalse klassiekers blijven de hoofddoelen.”

“Ik heb twaalf jaar voor een WorldTeam gereden (in 2008 reed hij even voor FDJ, nvdr) en denk dus wel dat ik mijn nieuwe team wat bij kan brengen”, vertelde Vanendert maandag bij de ploegvoorstelling in het Spaanse Calpe. “Ik voelde me snel aangesproken door het project van Christophe Brandt en ben blij met de kans die dit team me biedt.”

Vanendert, in 2011 winnaar van een Pyreneeënrit op Plateau de Beille in de Tour, wil vooral in de Waalse Ardennen schitteren. In de Waalse Pijl werd hij in 2018 derde, na Julian Alaphilippe en Alejandro Valverde, en finishte hij vijf keer in de top tien. In Luik-Bastenaken-Luik werd hij twee jaar terug nog elfde, één plaats minder goed dan zijn beste prestatie van 2012. In de Amstel Gold Race werd Vandert twee keer tweede (2012, 2014), in de Ronde van Wallonië twee keer vierde (2016, 2017).

“Het is in Wallonië dat ook dit jaar mijn ambities liggen”, beaamt Vanendert. “Daar wil ik in topvorm zijn en daar ben ik nu al aan het werken.”

Vanendert start zijn seizoen in het Midden-Oosten met de Ronde Van Saudie-Arabië en de Ronde van Oman. Daarna rijdt hij enkele koersen in Frankrijk in aanloop naar Nokere Koerse, de Coppi e Bartali, de Volta Limburg Classic of de Ronde van Vlaanderen en het Circuit van de Sarthe.