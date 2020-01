Rutten houdt nieuwjaarsspeech: geen woord over N-VA maar wel “l’union fait la force”

In haar nieuwjaarsspeech heeft Open VLD-voorzitter Gwendolyn Rutten nogmaals de banden aangehaald met de “vrienden van MR”. Ze verzet zich tegen diegenen die een stilstand, een splitsing of een blokkering van het land voor ogen heeft. “We maken onze boodschap duidelijk: L’union fait la force. Eendracht maakt macht.”

