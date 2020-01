De Britse muntslag Royal Mint heeft maandag een muntstuk gepresenteerd waarop de Britse rockband Queen prijkt, zo heeft loudersound.com gemeld. Meteen is de band de eerste Britse rockgroep die deze eer te beurt valt.

De munt is in een scala van versies beschikbaar. De prijs schommelt tussen 13 pond (15 euro) voor een gewone munt, tot 2100 pond voor een gouden exemplaar. De hebbedingen zijn via de website van de Royal ...