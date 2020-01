Derde bod, goeie bod. Paul-José Mpoku is nu toch op weg naar Al-Wahda. Standard en de club uit Abu-Dhabi raakten het daar vandaag over eens. Mpoku is al in de Verenigde Arabische Emiraten, waar hij in principe morgen (dinsdag) zijn handtekening zal zetten onder een lucratief contract voor 1,5 seizoen (plus optie).