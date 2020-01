Man grijpt conducteur bij de keel en bespuugt agenten

Hasselt -

Een 36-jarige Gentenaar moet vrezen voor een jaar cel nadat hij op 13 augustus 2017 compleet tilt sloeg in een trein die het Hasselts station binnenreed. De dader sukkelde eerder al met geestelijke problemen, want hij verbleef een tijd in het Forensisch psychiatrisch Centrum in Gent. Nu zit hij daar weer vast.