Langverwachte Ivy Park-collectie van Beyoncé niet door iedereen positief onthaald

De nieuwe Adidas x Ivy Park-lijn van de Amerikaanse superster Beyoncé werd zaterdag gelanceerd, maar stelde sommigen teleur. De redenen? De beperkte maten enerzijds, een gebrek aan inspiratie anderzijds. Dat schrijven internationale media.

Afgelopen weekend werd de langverwachte Ivy Park-lijn in samenwerking met sportgigant Adidas op de wereld losgelaten. Niet veel later was de collectie vol sportieve truien, shirts, beha’s en sieraden al grotendeels uitverkocht. Ondanks de populariteit stemde het gamma sommigen ongelukkig.

De nieuwe items van Queen B waren gefabriceerd vanaf maatje extra small tot extra large. Standaardmaten dus en volgens kritische fans een gemiste kans voor Beyoncé om haar merk inclusief te maken voor mensen met een maatje(s) minder of meer.

Intussen circuleert ook een beeld op het internet van een man in een Sainsbury-outfit. Het wijnrode vest met oranje biesje vormt een deel van de outfit, gedragen door het personeel van de Britse supermarktketen. De foto moet duidelijk maken dat Beyoncé niet heel ver heeft gezocht om het kleurenpalet van haar jongste gamma te bepalen…