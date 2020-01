Landen -

Acht maanden cel en een boete van 400 euro: dat is de straf de rechter maandag bij verstek oplegde aan een man die via phishing de bankrekening van een bejaarde vrouw uit Landen 31.390 euro lichter maakte. De vrouw had een mail van haar zogenaamde bank gekregen dat zij de pincode van haar bankkaart moest ingeven voor de aanvraag van een nieuwe kaartlezer. De veroordeelde had het geld overgeschreven naar drie verschillende bankrekeningen.