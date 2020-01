Samana Zepperen zet het nieuwe jaar feestend in

Zepperen

Sint-Truiden - Samana Zepperen organiseerde zopas haar nieuwjaarsreceptie. Zo'n 80 leden vierden mee in de parochiezaal.

Als zieken en hoogbejaarden nog één ding graag willen, dan is dat samenkomen met leeftijdgenoten, mekaar ontmoeten, misschien zijn nood eens klagen of "horen hoe het gaat". Dat is telkens de bedoeling van Samana Zepperen, net zoals de vele tientallen kernen in Limburg. Heel wat Zepperse chronische zieken en 80-plussers waren op de uitnodiging van Samana ingegaan om op een zaterdagnamiddag van januari samen te komen om mekaar een gelukkig nieuwjaar te wensen. En op zo'n namiddag hoeven zij geen ontspanning of amusement: de leden amuseren dan zichzelf.

Met een 80-tal arriveerden ze in de parochiezaal, want de nieuwe Veva in Zepperen is nog niet 'bruikbaar'. Voorzitter Dimitri Punie heette iedereen hartelijk welkom. Hij bedankte op de eerste plaats zijn vrijwilligers die zorgden voor de hapjes, drank en bediening en voor het transport van minder mobiele gasten. Hij liet de aanwezigen ook weten wat ze in de loop van het jaar mochten verwachten van Samana Zepperen.

Wie zich trouwens geroepen voelt om die vrijwilligersploeg te versterken, is hartelijk welkom. "Maar een veel groter probleem is die wet op de privacy, waardoor we geen weet meer hebben van chronisch zieken en hoogbejaarden. Klinieken en stadsbesturen, noch de pastoor mogen die informatie nog doorgeven. Daarom doe ik een oproep om mensen die in aanmerking komen voor onze werking bij een van de vrijwilligers kenbaar te maken", vertelde de voorzitter nog.