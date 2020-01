Leerlingen economie Agnetencollege op bedrijfsbezoek

Peer - Zopas trokken de leerlingen van de tweede en derde graad economie van het Agnetencollege op bedrijfsbezoek. De studiedag kaderde in het thema 'met drones en duurzame verpakkingen naar een innovatieve en circulaire economie'.

In de voormiddag stond de economische meerwaarde van drones centraal. Tijdens het bedrijfsbezoek bij de Vlaamse Drone federatie EUKA en de DronePort in Sint-Truiden leerden de leerlingen meer over toepassingen met drones in de logistiek, landbouw, overheid, op militair vlak enzovoort. Drones kunnen bestaande processen binnen bedrijven sneller, efficiënter (kostenbesparend) en veiliger maken. Als afsluiter kregen de leerlingen een korte drone-demonstratie en werd er een leuke luchtfoto gemaakt.

Vervolgens reden de leerlingen met de bus naar Moonen Packaging in Weert, een groothandelaar in duurzame verpakkingsproducten. Het is belangrijk om zuinig om te gaan met grondstoffen, daarom streeft Moonen Packaging naar een circulaire economie. Dat betekent dat een gebruikt product opnieuw hergebruikt wordt als grondstof, zodanig dat er geen afval gegenereerd wordt. Hun producten zijn voornamelijk gemaakt van duurzame grondstoffen zoals bijvoorbeeld suikerriet voor bekers, bamboebladen voor serveerschalen en maïsolie voor plastiekfolie. Op het eind van de dag hebben de leerlingen nog een blitsbezoek gebracht aan het magazijn. Het was een leuke en boeiende economische dag.