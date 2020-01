Landelijke Gilde brengt 80 leden samen voor receptie

Zepperen

Sint-Truiden - Samen met zo'n 80 leden bracht de Landelijke Gilde een toost uit op het nieuwej aar. De Jachthoorn in Zepperen was het toneel voor hun traditionele nieuwjaarslunch en -receptie.

Januari is de maand van feesten en recepties, net alsof december al niet genoeg gelijkaardige activiteiten in petto had. De Landelijke Gilde van Zepperen koppelt traditiegetrouw een lekkere lunch vast aan zijn nieuwjaarsreceptie. Daarop nodigen ze niet alleen de leden uit, maar ook hun dames, de mensen van de basisschool en de besturen van de KVLV en de KLJ met wie de Zepperse mannen een zeer vruchtbare samenwerking hebben. Ook de schoolleiding van de lagere school 't Blavierke tekende present, want ook zij zijn zeer actief in de parochiale werking. Voorzitter Gunther Vanleeuw heette de gasten welkom en gaf een overzicht van het voorbije jaar. Ook lichtte hij al een tipje van de sluier op voor de activiteiten van 2020. En dan was het aan de Zepperse gemeenschap om te verbroederen en te verzusteren.