OPROEP. Verblijft u in de Spaanse regio die getroffen wordt door Storm Gloria?

De storm Gloria raast momenteel over Spanje. Er worden rukwinden gemeten van 130 km/u, aan de kust slaan de golven over de dijken en in het zuidwesten van het land - de kuststreek tussen Valencia en Murcia - is er zelfs sprake van hevige sneeuwval wat een zeer ongebruikelijk weerfenomeen is voor de regio. In de provincie Alicante werden de luchthaven en enkele snelwegen gesloten worden door de hevige sneeuwval.