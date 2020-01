In de Verenigde Staten is een bestuurder die met pech aan de kant van de weg stond, op een haar na niet geraakt door een slippende pick-up. De man aan de kant van de weg nam in een kijkje naar zijn auto, wanneer plots een andere bestuurder de controle over zijn pick-up verliest door de hevige sneeuwval. Een dashcam kon het tafereel vastleggen. Niemand raakte gewond.