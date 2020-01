E314 nabij hersteld zinkgat in Herent terug open voor verkeer

De E314, net voorbij de oprit Herent in de richting van Lummen, is maandagmorgen opnieuw volledig opengesteld voor het verkeer. Sinds vorige week maandagavond een verzakking werd vastgesteld onder het wegdek van de weefstrook was op deze locatie slechts één rijstrook beschikbaar. Dat gaf vooral in de avondspits aanleiding tot zware filevorming.