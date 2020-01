Trend. Grassen voor in huis

Nu de lente in aantocht is, is er in de meeste huizen geen spoor meer te bekennen van de kerstboom. Dat betekent: vrije ruimte voor nieuwe eyecatchers. Dit voorjaar zwichten interieurbloggers voor pampasgras in allerlei kleuren. Enkele inspirerende beelden op een rij.

Wat is het? Pampasgras is een gevederde rietsoort en komt in het wild vooral voor in Zuid-Amerikaanse landen op grasvlaktes en in de bergen. De plant heeft zo’n 25 variaties, allemaal met een decoratieve uitstraling. Het leuke eraan is dat het gras past in elke ruimte en er een ineens ook een bohemian toets aan geeft.

Een manier om het in huis te halen, is om het gras in een vaas op een grond te modelleren. Schuif er gerust een tweede vaas naast en speel met de hoogte van de stengels. Je kunt kiezen voor een boeket vol veerachtige planten of één stengel pampasgras tussen andere bloemen naar keuze.

Mag het iets meer in het oog springen? Plaats je vaas dan op een opvallendere plek. Denk niet aan een hoekje van de ruimte, maar prominent op de salontafel, een schap in de dressing, het dressoir, je nachtkastje of zelfs de badrand. De planten zelf kun je kleurrijker kiezen dan standaard beige. Tinten roze en zachtpaars geven een uniek accent mee.

Het hippe pampasgras, ook al een hit in de jaren 60, gaat perfect samen met de andere comebacktrend van het moment: droogbloemen. Bind je droogbloemen en grassen samen tot een bloemstuk en hang tegen een muur. Of creëer een pièce de résistance aan het plafond. Let wel: pampasgras is heel fragiel. Als je ermee in contact komt, dwarrelen de fijne vlokjes op de grond. Fixeer de grassoort voor het etaleren met haarlak om te voorkomen dat je dagelijks moet stofzuigen. Of ga voor kunstgras met pluimachtige bovenkant, dat in nog meer kleuren beschikbaar is.