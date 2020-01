19-jarige Syriër vrijgesproken voor dubbele verkrachting in Gistel

Een 19-jarige Syriër is door de Brugse correctionele rechtbank vrijgesproken voor de verkrachting van twee minderjarige vriendinnen in Gistel. Mustafa A. kreeg wel tien maanden gevangenisstraf met uitstel voor aanranding, omdat één van de meisjes te jong was om seks te hebben. Het openbaar ministerie had vijf jaar effectief geëist.