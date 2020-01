De Europese Commissie voorziet dit jaar een budget van zo’n 900 miljoen euro voor wereldwijde humanitaire hulp. Dat heeft de Commissie maandag bekendgemaakt. Bijna de helft van het geld is bestemd voor Afrika.

Voor Afrika is in het humanitaire budget 400 miljoen euro gereserveerd. De Europese hulp moet er onder meer ten goede komen aan de slachtoffers van het geweld in de Democratische Republiek Congo, van ...