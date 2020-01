Dr. Martens viert zestigste verjaardag met twaalf samenwerkingen

Dr. Martens viert dit jaar zijn zestigste verjaardag en laat dat niet onopgemerkt voorbijgaan. Elke maand van 2020 wordt een nieuwe samenwerking op het grote publiek losgelaten. De eerste grote naam is A Bathing Ape.

Dr. Martens zal in 2020 elke maand een bijzondere editie van de bekende 1460 boot uitbrengen. Daarmee wordt de zestigste verjaardag van het schoenenmerk gevierd. Eerste in de rij is het Japanse street-wearmerk A Bathing Ape, waarvan de speciale editie vanaf 25 januari verkrijgbaar is. In 2018 werkten de twee partijen al eens samen aan een collectie en dat wordt dus nog eens overgedaan.

Met wie de volgende samenwerkingen zijn, wordt telkens pas op het moment zelf bekendgemaakt. Het enige wat het schoenenlabel al heeft losgelaten is dat het om “vooruitstrevende merken, labels en ontwerpers” gaat, die allen “een langdurige relatie met Dr. Martens hebben”.

Het was de Duitse dokter Klaus Märtens die de laars voor het eerst ontwierp rond 1945. Maar het was pas in 1960 dat de boot zoals we die vandaag kennen zijn definitieve vorm kreeg. Hoewel Dr. Martens zestig kaarsjes mag uitblazen, is het merk populairder dan ooit. Zo zag het bedrijf in 2019 zijn omzet nog met zeventig procent stijgen.